Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Sachbeschädigung am "Lenner Lager"

Holzminden/ Lenne (ots)

Zwischen Montag (28.04.2025) und Freitag (02.05.2025) kam es an der Gedenkstätte "Lenner Lager" in Lenne zu einer Sachbeschädigung. Unbekannte Täter beschädigten mehrere Fensterläden, Fenster und eine Holztür des dortigen Gebäudes der Erinnerungsstätte. Personen, die Hinweise zum Sachverhalt tätigen können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeistation Stadtoldendorf unter der Rufnummer 05532 504750 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell