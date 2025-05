POL-HM: Mehrere Brandherde im Waldgebiet

Holzminden (ots) - Zwischen Freitag (02.05.2025) und Samstag (03.05.2025) kam es in dem Gewerbegebiet von Holzminden zu mehreren Einbrüchen in Geschäfte und Betriebe. Zwischen 22:00 Uhr und 10:15 Uhr beschädigten bislang unbekannte Täter gewaltsam eine Tür und verschafften sich Zugang zu den Räumlichkeiten eines Fitnessstudios in der Zeppelinstraße. Aus diesen ...

mehr