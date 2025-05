Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Einbruch in Wohnhaus - Polizei sucht Zeugen

Hameln (ots)

Am Montag (05.05.2025) verschafften sich unbekannte Täter, zwischen 09:15 Uhr und 12:00 Uhr, gewaltsam Zutritt in ein Reihenendhaus im Adalbert-Stifter-Weg in Hameln. Hierbei nutzten die Täter die Abwesenheit der 93 Jahre alten Eigentümerin aus und durchsuchten das Wohnhaus. Die Täter entwendeten Schmuck im vierstelligen Wertbereich und flüchteten anschließend. Die Polizei Hameln hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt tätigen können. Personen, die Auffälligkeiten festgestellt haben, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizei Hameln unter der Rufnummer 05151-933-222 in Verbindung zu setzen.

