Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Einbruch in Firmengebäude - Zeugen gesucht

Bodenwerder/ Ottenstein (ots)

Im Zeitraum zwischen Sonntag (04.05.2025), 18:30 Uhr, und Montag (05.05.2025), 12:30 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt in die Weserbergland Milch GmbH in der Kantor-Rose-Straße in Ottenstein. Die Täter durchsuchen die Büroräume und entwendeten Bargeld im mittleren, vierstelligen Bereich. Die Polizei Bodenwerder hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt tätigen können. Diese werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizei Bodenwerder unter der Rufnummer 05533 408310 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell