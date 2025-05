Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Räuberischer Diebstahl aus Supermarkt - Beschuldigte identifiziert

Hameln (ots)

Am Donnerstag (08.05.2025) kam es in der Hildesheimer Straße in Hameln zu einem räuberischen Diebstahl aus einem Supermarkt.

Gegen 14:30 Uhr bemerkte ein Mitarbeiter des Marktes, wie zwei Frauen Lebensmittel in einen Einkaufskorb steckten und den Markt anschließend verließen, ohne die Waren zu bezahlen. Daraufhin eilte der 58-Jährige den Frauen hinterher und sprach diese an. Nach aktuellen Erkenntnissen schrien die Frauen den Mann daraufhin an und wehrten sich zunächst verbal. Als der Mitarbeiter den Einkaufskorb ergriff, wehrten sich die Frauen auch körperlich und schlugen den 58-Jährigen, um den Korb zu behalten. Hierbei wurde dieser leicht verletzt. Anschließend flüchteten die Frauen in einem Pkw Opel vom Tatort.

Auf der Anfahrt zum Tatort, stellten Polizisten den flüchtigen Pkw fest und stoppten diesen. In diesem befanden sich die beiden 43 und 56 Jahre alten Hamelnerinnen. Sie wurden für weitere Maßnahmen zur Polizei nach Hameln gebracht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell