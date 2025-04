LPI-NDH: Einbrecher erbeuten Kraftstoff von Firmengelände - Zeugen gesucht

Mühlhausen (ots) - Unbekannte drangen zwischen dem 19. April 14.30 Uhr und dem 23. April 14.30 Uhr widerrechtlich in ein Mehrfamilienhaus in der Karl-Marx-Straße ein. In dem Kellergeschoss öffneten die Täter insgesamt vier Keller, aus denen unter anderem Werkzeug und Getränke entwendet wurden. Der Beuteschaden beträgt mehr als eintausend Euro. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Mühlhausen unter der Telefonnummer ...

