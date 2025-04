LPI-NDH: Frau bei Arbeitsunfall schwer verletzt

Thamsbrück (ots) - Ein Unbekannter wurde am Mittwoch gegen 23 Uhr beobachtet, wie er an einer Garage im Großwelsbacher Weg ein Graffiti anbrachte. In der Größe von etwa 1,5m x 4 m brachte der Mann den Schriftzug "ECHO 2025" über zwei Garagentore an. Anschließend flüchtete er in unbekannte Richtung. Trotz der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte man dem Täter nicht habhaft werden. Der Täter wird wie ...

