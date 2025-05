Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Quad entwendet - Polizei sucht Zeugen

Hessisch Oldendorf (ots)

Bereits in der Nacht von Dienstag (29.04.2025) auf Mittwoch (30.04.2025) kam es im Zeitraum zwischen 21:00 Uhr und 08:00 Uhr zum Diebstahl eines camouflagefarbenen Quads. Nach jetzigen Erkenntnissen entwendeten unbekannte Täter das Fahrzeug vom Grundstück des Geschädigten in der Straße "Die Silde" in Hessisch Oldendorf. Hierzu nutzten die Täter einen Anhänger oder Transporter, der zuvor vermutlich in der Nähe abgestellt wurde. Die Polizei Hessisch Oldendorf sucht Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt tätigen können. Diese werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizei Hessisch Oldendorf unter der Rufnummer 05152-69872-0 in Verbindung zu setzen.

