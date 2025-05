POL-HOL: Wem gehört das Mountainbike?

Hameln (ots) - Am Donnerstag (08.05.2025) kam es in der Hildesheimer Straße in Hameln zu einem räuberischen Diebstahl aus einem Supermarkt. Gegen 14:30 Uhr bemerkte ein Mitarbeiter des Marktes, wie zwei Frauen Lebensmittel in einen Einkaufskorb steckten und den Markt anschließend verließen, ohne die Waren zu bezahlen. Daraufhin eilte der 58-Jährige den Frauen ...

mehr