Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Polizei kontrolliert im Rahmen der Ausbildung Motorradfahrende in der Rühler Schweiz

Holzminden (ots)

Im Rahmen einer Ausbildungskontrolle, wurden am vergangenen Wochenende Motorradfahrende auf dem Wanderparkplatz Pagenrücken in der Rühler Schweiz kontrolliert. Insgesamt 30 Polizisten und Polizistinnen aus verschiedenen Dienststellen der Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden sowie Projektkräfte der 5. Bereitschaftspolizeihundertschaft vertieften in der Kontrolle im Rahmen einer Fortbildung, ihr Wissen. Hierbei wurden Themen wie Tuning, Abgas- und Geräuschverhalten und das Erlöschen der Betriebserlaubnis - speziell bei Motorrädern - behandelt.

Die Kontrollen dienen der Erhöhung der Verkehrssicherheit, aber auch der Vermeidung von Motorradlärm. In der vierstündigen Kontrolle wurden insgesamt 41 Motorräder kontrolliert. Hierbei wurden 21 Verkehrsordnungswidrigkeiten festgestellt. Zudem erhielten zwei Kradfahrer eine Mängelmeldung - Sie müssen ihr Fahrzeug nach Behebung des Mangels bei der Polizei erneut vorführen.

Diese Kontrolle war zugleich auch der Auftakt für Maßnahmen aus einem Rahmenkonzept in Bezug auf Motorradfahrende im Weserbergland. Ziele des Konzeptes sind unter anderem, Motorradfahrende auf unfallträchtiges Verhalten hinzuweisen, Polizeikräfte phänomenspezifisch fortzubilden, Motorradfahrende zu dem Thema Geräuschverhalten und den Interessen der Bevölkerung zu sensibilisieren und straßenverkehrs- und zulassungsrechtliche Verstöße zu ahnden. In den folgenden Wochen und Monaten sind weitere Aktionen und Kontrollen, auch in Abstimmung mit dem Landkreis Holzminden, geplant.

