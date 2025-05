POL-HM: Zeugenaufruf: Diebstahl von hochwertiger Landmaschinentechnik - Täter schlagen mehrfach zu

Hameln (ots) - Am Donnerstag (15.05.2025) kam es in der Straße "Kopmanshof" in Hameln zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Radfahrer von einem Pkw umgefahren und schwerstverletzt wurde. Gegen 15:30 Uhr befuhr eine 46-jährige Frau mit ihrem Pkw Opel den Kopmanshof aus Richtung Ostertorwall in Richtung Bäckerstraße. Nach aktuellen polizeilichen Erkenntnissen verlor die Frau aus gesundheitlichen Gründen in einer ...

