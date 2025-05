Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Wichtiger Zeuge nach Brand eines Waldstücks bei Holzminden gesucht: Wem gehört die Wildkamera?

Holzminden (ots)

Im Zuge der Ermittlungen zu Bränden im Bereich Holzminden, sucht die Polizei Holzminden den Betreiber einer Wildkamera. Die Aufzeichnungen können für die weiteren Ermittlungen von Bedeutung sein.

Die Kamera befand sich in einem Waldstück östlich von Holzminden in der Nähe eines Trampelpfades gesichert an einem Baum. Diese Örtlichkeit lag nahe an einer Brandstelle vom 02.05.2025. Dort hatte es an mehreren Stellen in einem Waldgebiet gebrannt (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/57895/6027141).

Um die Ermittlungen zu unterstützen, wird der oder die Betreiber/in dringend gebeten, sich bei der Polizei Holzminden unter der Telefonnummer 05531/958-0 zu melden.

