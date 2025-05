Polizei Wuppertal

POL-W: W Gefährliche Körperverletzung in Elberfeld

Wuppertal (ots)

Am vergangenen Samstagabend (10.05.2025, 22:30 Uhr) kam es in der Elberfelder Innenstadt zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung. Nachdem es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung im Bereich der Morianstraße kam, schlugen nach bisherigen Erkenntnissen in der Folge drei Männer auf ihr afghanisches Opfer (23) ein. Ein weiterer kam dazu und wirkte ebenfalls auf den am Boden liegenden Mann ein. Anschließend flüchteten die Täter. Das Opfer erlitt mehrere Verletzungen, darunter Schnitt- und Stichverletzungen an den Beinen und der Hand. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Im Zuge der polizeilichen Fahndung konnten drei Syrer (30, 33, 28) festgestellt werden, die mutmaßlich für die Tat verantwortlich sind. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, um die Hintergründe aufzuklären. Zeugen- und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell