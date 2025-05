Polizei Wuppertal

POL-W: SG Auffahrunfall am Roggenkamp in Solingen

Wuppertal (ots)

Gestern (11.05.2025) ereignete sich am frühen Abend, gegen 18:30 Uhr, ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Eine 29-Jährige fuhr mit ihrem Chevrolet auf der Straße Roggenkamp in Richtung Westring. An der Einmündung Roggenkamp Ecke Eipaßstraße wartete ein 36-Jähriger mit seinem Audi an der rot zeigenden Ampel in gleicher Fahrtrichtung. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr die 29-Jährige auf den Audi auf. In der Folge wurde der Audi gegen den vor ihm stehenden BMW eines 26-Jährigen geschoben. Der Chevrolet und der Audi waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Rettungsdienst betreute die 29-jährige Autofahrerin. Für die Dauer der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen im Bereich der Unfallstelle. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 20.000 Euro.

