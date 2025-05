Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Einbruch in "Sumpfblume" - Polizei sucht Zeugen

Hameln (ots)

Am Samstagmorgen (24.05.2025) verschaffte sich, gegen 02:00 Uhr, unbekannte Täterschaft unerlaubt Zutritt in die "Sumpfblume" in der Straße "Am Stockhof" in Hameln. Die Täterschaft durchsuchte das Gebäude und entwendet Bargeld im fünfstelligen Wertbereich. Das Gebäude wurde, gegen 03:00 Uhr, verlassen. Die Polizei Hameln hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt tätigen können. Diese werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 05151-933-222 bei der Polizei in Hameln zu melden.

