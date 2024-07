Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Blauer Mercedes Kombi nach Unfall auf Parkplatz gesucht

Geilenkirchen (ots)

Vergangene Woche Mittwoch (3. Juli) parkte eine junge Frau gegen 21 Uhr ihr Fahrzeug auf dem Parkplatz eines an der Quimperlestraße gelegenen Verbrauchermarktes. Beim Aussteigen stieß sie mit der Fahrertür gegen die Beifahrertür eines neben ihr parkenden blauen Mercedes Kombi. Am Mercedes entstand ein Kratzer. Daraufhin ging die Frau in den Verbrauchermarkt und kehrte nach ein paar Minuten zu ihrem Wagen zurück. Der blaue Mercedes war mittlerweile nicht mehr auf dem Parkplatz. Die Polizei sucht nun den Halter oder die Halterin des Kombis. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg entgegen unter der Telefonnummer 02452 920 0. Es gibt zudem die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell