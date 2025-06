Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Zeugenaufruf: Polizei sucht Geschädigte nach möglicher Gefährdung

Heinsen (ots)

Am Freitag, dem 30.05.2025, meldete ein 35-jähriger Autofahrer der Polizei einen vor ihm fahrenden blauen VW Bus/ Transporter. Dieser sollte zwischen 10:30 Uhr und 11:00 Uhr in einem zweispurigen Bereich in der Mitte der Fahrbahnen gefahren sein und immer wieder unvermittelt angehalten haben.

Der Führer des blauen Fahrzeugs befuhr dabei die Strecke von Höxter, B 64, über die B83. In diesem Rahmen durchfuhr er auch die Ortschaften Heinsen und Polle, bis zum Ortseingang der Ortschaft Meiborssen.

Die Polizei sucht Personen, die durch das Fahrzeug bzw. dessen Führer gefährdet worden sind, oder Zeugen, die Angaben zu konkreten Gefährdungen machen können. Diese werden gebeten, sich bei der Polizei Bodenwerder unter der Telefonnummer 05533-40831-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell