PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Falsche Polizeibeamte am Werk +++ Renault entwendet +++ E-Scooter gestohlen - Täterfestnahme +++ Parkplatzstreit eskaliert +++ Brände +++ Unfälle

Hofheim (ots)

1. Falsche Polizeibeamte am Werk,

Schwalbach, Ostpreußenstraße, Freitag, 04.07.2025

(ro)Falsche Polizeibeamte haben am Donnerstag und Freitag versucht, eine Frau in Schwalbach zur Übergabe von Bargeld oder Wertgegenständen zu bewegen. Die Geschädigte wurde zunächst von einem Mann angerufen, welcher sich als Polizeibeamter vorstellte. Im Rahmen des Telefonates wurde der Schwalbacherin die Geschichte aufgetischt, dass sie im Fokus einer Einbrecherbande stehe. Aus diesem Grund wurde die Frau mehrfach in Anrufen davon überzeugt, zwei vermeintlichen Beamten Zutritt zu ihrem Haus zu gewähren. Die Geschädigte ließ sich im weiteren Verlauf auf die telefonischen Anweisungen ein. Einer der beiden Männer, die am Donnerstag bei der Angerufenen erschienen, wurde als ca. 50 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß und mit dunkelblonden Haaren und normaler Statur beschrieben. Sein Komplize soll 25 bis 30 Jahre alt und ca. 1,75 Meter groß und ebenfalls von normaler Statur gewesen sein. Er trug unauffällige dunkle Kleidung und sprach akzentfrei Deutsch. Zu einer Übergabe kam es zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Die Schwalbacherin meldete den Vorfall schließlich bei der Polizei.

Sollten Sie am Donnerstag oder Freitag verdächtige Beobachtungen im Bereich der Ostpreußenstraße gemacht haben, die zur Aufklärung des Falls beitragen könnten, setzen Sie sich bitte mit der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (06196) 2073-0 in Verbindung. Die Angerufene wurde von den Betrügern massiv unter Druck gesetzt und psychologisch stark beeinflusst. Glücklicherweise waren die Betrüger in diesem Fall nicht erfolgreich. Grundsätzlich gilt: Die Polizei wird niemals Wertsachen bei Ihnen abholen oder sichern wollen! Auch keine Staatsanwaltschaft oder eine andere "Behörde" wird dies tun. Beenden Sie solche Gespräche immer sofort, legen Sie auf und wählen anschließend den Notruf 110.

2. Renault entwendet,

Hochheim, Bahnhofstraße, Sonntag, 06.07.2025, 02:45 Uhr bis 10:50 Uhr

(ro)In Hochheim hatten es Diebe am Sonntag auf ein geparktes Fahrzeug abgesehen. Die Täter näherten sich zwischen 02:45 Uhr und 10:50 Uhr einem Anwesen in der Bahnhofstraße und ließen einen lilafarbenen Renault Zoe mitgehen, der auf dem Grundstück abgestellt war. Wie genau die Täter in den Besitz des Fahrzeugschlüssels kamen, ist noch nicht bekannt. An dem Renault waren zuletzt die Kennzeichen "MTK-ZK 42" angebracht. Die Kriminalpolizei erbittet Hinweise unter der Rufnummer (06196) 2073-0.

3. E-Scooter gestohlen - Täterfestnahme, Bad Soden, Königsteiner Straße, Freitag, 04.07.2025, 11:55 Uhr

(ro)Ein Mann hat am Freitagmittag in Bad Soden einen E-Scooter entwendet. Polizeikräfte konnten ihn kurze Zeit später festnehmen. Der Besitzer hatte seinen E-Scooter gegen 11:55 Uhr vor einer Drogerie in der Königsteiner Straße abgestellt. Als er um 12:10 Uhr aus dem Laden kam, fehlte vom Elektrokleinstfahrzeug jede Spur. Der Bad Sodener konnte seinen E-Scooter im Bereich Frankfurt orten. Polizeikräfte machten den Dieb kurz darauf in Frankfurt ausfindig und nahmen ihn fest. Bei der Durchsuchung fanden die Polizisten bei dem 27-Jährigen außerdem ein Pfefferspray sowie ein zuvor entwendetes IPhone auf und stellten die Gegenstände sicher. Weiterhin stellten sie Anzeichen für einen vorausgegangenen Betäubungsmittelkonsum fest, weshalb dem Mann Blut von einem Arzt abgenommen wurde. Da außerdem noch ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Frankfurt gegen den 27 Jahre alten Mann vorlag, wurde er im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen einer Justizvollzuganstalt zugeführt.

4. Parkplatzstreit eskaliert,

Sulzbach, Main-Taunus-Zentrum, Samstag, 05.07.2025, 15:15 Uhr

(ro)In Sulzbach ist am Samstagnachmittag ein Streit um einen Parkplatz in einem Einkaufszentrum eskaliert. Ein 62-Jähriger aus Bad Homburg und ein 27-jähriger Wiesbadener gerieten gegen 15:15 Uhr in Streit, weshalb der 27-Jährige aus dem Fahrzeug ausgestiegen war. Der 62-Jährige soll beschleunigt auf einen freien Parkplatz zugefahren sein und dabei den Wiesbadener noch leicht am Bein touchiert haben, obwohl er kurz zuvor abgebremst hatte. Der 27-Jährige soll dem Fahrer anschließend ins Gesicht geschlagen haben. Beide Beteiligten beleidigten sich außerdem mit Worten. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet. Zeuginnen oder Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06196) 9695-0 mit der Polizeistation Eschborn in Verbindung zu setzen.

5. Streife entdeckt brennende Gartenhütte, Bad Soden, Königsteiner Straße, Samstag, 05.07.2025, 16:43 Uhr

(ro)Am Samstagnachmittag stellte eine Polizeistreife in Bad Soden eine brennende Gartenhütte fest. Den Beamten fiel gegen 16:43 Uhr eine schwarze Rauchsäule im Bereich einer Kleingartenanlage in der Königsteiner Straße auf. Die verständigte Feuerwehr konnte den Brand löschen, Hinweise auf eine Straftat liegen aktuell nicht vor. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde der Brand vermutlich durch eine überhitze Batterie ausgelöst. Der Sachschaden wird mit etwa 10.000 Euro beziffert.

6. Brennender Gartenzaun,

Kelkheim, Hauptstraße, Sonntag, 06.07.2025, 02:50 Uhr

(ro)In Kelkheim hat in der Nacht zum Sonntag einen Gartenzaun gebrannt. Gegen 02:50 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei in die Hauptstraße gerufen, da der Zaun eines Schrebergartens in Brand gesetzt worden war. Wer für die Tat verantwortlich ist und wie der Zaun in Brand geriet, ist bislang noch unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Sachbeschädigung durch Feuer und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegen.

7. Über Bodenschwelle gestürzt,

Kelkheim, Münster, Lorsbacher Straße, Samstag, 05.07.2025, 15:45 Uhr

(ro)In Kelkheim-Münster stürzte am Samstagnachmittag ein Fahrradfahrer und verletzte sich dabei schwer. Der 62-Jährige war gegen 15:45 Uhr mit seinem Herrenrad auf dem Parkplatz des Freibades in Richtung Waldplateau unterwegs. An einer Bremsschwelle stürzte der Mann und musste vom Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. Da der Verdacht bestand, dass der Mann zuvor Alkohol konsumiert hatte, wurde ihm im Krankenhaus zudem Blut von einem Arzt abgenommen.

8. Freilaufender Hund - Fahrradfahrerin stürzt, Hochheim, Feldweg zwischen Rheingaubogen und Massenheimer Landstraße, Sonntag, 06.07.2025, 09:45 Uhr

(ro)In Hochheim ist eine Radfahrerin gestürzt, nachdem ihr ein freilaufender Hund vor das Fahrrad gelaufen war. Der Besitzer entfernte sich anschließend, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Die 54-Jährige war auf ihrem Pedelec auf einem Feldweg zwischen der Massenheimer Landstraße und dem Rheingaubogen unterwegs, als ihr ein nicht angeleinter Hund vor das Rad lief. Daraufhin stürzte die Frau und verletzte sich. Der Hundebesitzer rief seinen Zweibeiner zurück und entfernte sich zügig in Richtung Deponie. Der Mann wird als Ende 20 und mit normaler Statur beschrieben. Er hatte dunkle Haare, war dunkel gekleidet und führte ein dunkles Fahrrad mit sich. Der Hund sei groß gewesen und wird mit gestreiftem Fell (gestromt) beschrieben. Sollten Sie Hinweise in diesem Fall geben können, setzen Sie sich bitte mit dem Regionalen Verkehrsdienst unter der Rufnummer (06192) 2079-0 in Verbindung.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell