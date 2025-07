PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Wohnungsbrand +++ Trickdiebe erbeuten Schmuck und Bargeld +++ Diebstahl aus PKW +++ Auto beschädigt

Hofheim (ots)

1. Wohnungsbrand,

Hochheim, Stettiner Straße, Dienstag, 08.07.2025, 16:10 Uhr

(ro)Am Dienstagnachmittag kam es in Hochheim zu einem Wohnungsbrand. Polizei und Feuerwehr wurden um 16:10 Uhr zu einem Brand in die Stettiner Straße gerufen, dort solle es auf dem Balkon einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses brennen. Die Feuerwehr konnte den Brand in der Wohnung im sechsten Obergeschoss sowie auf dem zugehörigen Balkon löschen. Die Brandursache steht derzeit noch nicht fest, die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Personen wurden nicht verletzt.

2. Trickdiebe erbeuten Schmuck und Bargeld, Flörsheim, Wilhelm-Dienst-Straße, Dienstag, 08.07.2025, 13:00 Uhr

(ro)Am Dienstag ist eine Frau aus Flörsheim Trickdieben aufgesessen. Zwei vermeintliche Mitarbeiter einer Reinigungsfirma führten auf einem Grundstück in der Wilhelm-Dienst-Straße Fassadenarbeiten aus. Währenddessen betraten die Arbeiter das Innere des Wohnhauses und nahmen unbemerkt Schmuck und Bargeld an sich. Anschließend machten sie sich samt Beute in einem weißen Kastenwagen davon. Der Bewohnerin fiel der Diebstahl erst später auf. Die Polizei sucht nun nach dem Duo. Einer soll 1,60 bis 1,70 Meter groß und höchstens 35 Jahre alt gewesen sein. Er hatte dunkle kurze Haare und trug Arbeitskleidung. Sein Komplize war stämmig, etwa 1,75 Meter groß und dunkel gekleidet. Er trug außerdem eine Kappe. Sollten Sie am Dienstag verdächtige Beobachtungen gemacht haben, die zur Aufklärung der Tat beitragen könnten, setzen Sie sich bitte mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer (06196) 2073-0 in Verbindung.

3. Diebstahl aus PKW,

Hattersheim, Karl-Eckel-Weg, Dienstag, 08.07.2025, 09:00 Uhr bis 10:30 Uhr

(ro)In Hattersheim hatten Diebe am Dienstag einen geparkten PKW im Fokus. Zwischen 09:00 und 10:30 Uhr machten sich die Täter an einem schwarzen Range Rover Velar, der im Karl-Eckel-Weg abgestellt war, zu schaffen. Aus dem Inneren nahmen sie hochwertige Kopfhörer sowie eine Sonnenbrille an sich und verschwanden damit unbemerkt. Die Polizeistation Hofheim erbittet Hinweise unter der Rufnummer (06192) 2079-0.

4. Auto beschädigt,

Hofheim, Langenhain, Ammernweg, Dienstag, 08.07.2025, 18:45 Uhr

(ro)Ein Unbekannter hat am Dienstag in Hofheim-Langenhain ein Auto beschädigt. Gegen 18:45 Uhr näherte sich ein Fahrradfahrer einem im Ammernweg geparkten schwarzen VW Golf und trat gegen die rechte vordere Fahrzeugseite. Weiterhin riss er den hinteren Scheibenwischer ab, bevor er sich auf dem Fahrrad aus dem Staub machte. Der Mann wird als 25 bis 30 Jahre alt, mit Oberlippenbart und Brille beschrieben. Er trug ein blaues Oberteil sowie einen Rucksack und war auf einem hellbraunen Mountainbike unterwegs. Hinweise in diesem Fall nimmt die Polizeistation Hofheim unter der Rufnummer (06192) 2079-0 entgegen.

