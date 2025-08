Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Unfallflucht - Polizei ermittelt

Schaden von rund 4.000 Euro hat derjenige verursacht, der am Donnerstag zwischen 11 und 11.30 Uhr auf einem Kundenparkplatz in der Schubertstraße einen geparkten BMW X1 angefahren hat. Der Verursacher suchte im Anschluss das Weite, ohne sich um die Beschädigung zu kümmern. Das Polizeirevier Ravensburg hat Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet, sachdienliche Hinweise zum Verursacher, der vermutlich mit einem blauen Fahrzeug unterwegs gewesen sein dürfte, werden unter Tel. 0751/803-3333 entgegengenommen.

Fronreute

Verkehrsüberwachung auf Bundesstraße

Mehrere Verstöße musste die Verkehrspolizei bei Kontrollen auf der B 32 zwischen Weingarten und Staig am Donnerstagabend ahnden. Insgesamt stellten die Beamten bei Geschwindigkeitsmessungen drei Fahrer fest, die wesentlich zu schnell unterwegs waren, darunter ein Motorradfahrer, der sogar so schnell unterwegs war, dass er nun mit einem Fahrverbot rechnen muss. Zudem hielt die Polizei fünf Fahrzeuglenker an, die vorschriftswidrig ihr Telefon während der Fahrt nutzten und nun mit einer entsprechenden Bußgeldanzeige und je einem Punkt in Flensburg rechnen müssen. Ebenso mussten sich drei Verkehrsteilnehmer wegen des nicht angelegten Sicherheitsgurts verantworten.

Bad Wurzach

Autofahrerin fährt in Schaufenster

In der Schaufensterscheibe eines Einkaufsmarktes in der Leutkircher Straße endete die Fahrt einer 73-jährigen VW-Lenkerin am Freitagmorgen. Die Seniorin überfuhr gegen 9 Uhr den neben dem Markt befindlichen Kreisverkehr, steuerte über den Parkplatz und krachte schließlich in die Schaufensterscheibe. Der Grund für das Fahrmanöver der 73-Jährigen dürfte nach ersten Erkenntnissen eine medizinische Notlage während der Fahrt gewesen sein. Die Fahrerin wurde im Anschluss vom Rettungsdienst und einem Notarzt medizinisch betreut und in ein Krankenhaus gebracht. Weitere Personen wurden nicht verletzt. An dem Gebäude sowie dem VW ist jeweils ein Schaden von mehreren tausend Euro entstanden. Der Unfallwagen wurde von einem Abschleppdienst geborgen.

Wangen

E-Scooter-Fahrer sorgt für Ärger

Wegen Trunkenheit im Verkehr und tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte ermittelt die Polizei gegen einen 49 Jahre alten Mann, der am Donnerstagabend in der Zeppelinstraße für Probleme gesorgt hat. Eine Zeugin meldete den offenbar alkoholisierten 49-Jährigen, der im Zug wohl Passanten angepöbelt haben und am Wangener Bahnhof ausgestiegen sein soll. Dort wechselte er auf einen E-Scooter und fuhr von der Zeppelinstraße in Richtung Ravensburger Straße, wo er von einer Polizeistreife kontrolliert wurde. Einen Atemalkoholtest verweigerte der 49-Jährige und gab sich in seinem Zustand aggressiv. Die Beamten legten den Mann deshalb auf den Boden ab, wogegen er sich unter fortlaufenden Beleidigungen zur Wehr setzte und gegen die Polizisten trat. Zwei Beamte wurden dabei leicht verletzt. In der Folge wurde er vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, wo ihm Blut abgenommen wurde.

Wangen

Kirchenfenster beschädigt und Graffiti gesprüht

Offenbar mittels eines Steinwurfs hat ein unbekannter Täter mehrere Fenster der evangelischen Stadtkirche beschädigt. Zudem sprühte mutmaßlich derselbe Täter an die Hinterwand der Kirche zwei neue Graffiti. Die Tatzeit dürfte zwischen Sonntag, 16 Uhr, und Donnerstag, 9 Uhr, gelegen haben. Auch am nebenliegenden Gebäude konnte eine Fensterbeschädigung durch Steine festgestellt werden. Das Polizeirevier Wangen ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und bittet unter Tel. 07562/97655-0 um Hinweise zur Identität des Täters.

Isny

Automatenaufbruch - Täter scheitern

Nach einem misslungenen Automatenaufbruch in der Mühlbachstraße am frühen Freitag ermittelt die Polizei. Mehrere Anwohner meldeten um kurz nach 4 Uhr laute Geräusche einer Arbeitsmaschine und verständigten die Polizei, die daraufhin feststellte, dass offenbar versucht wurde, einen dortigen Zigarettenautomaten mit einer Flex zu öffnen. Die Täter flüchteten im Anschluss. Das Polizeirevier Wangen hat nun Ermittlungen wegen eines versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls eingeleitet. Im Zusammenhang mit der Tat könnte nach bisherigen Ermittlungen auch ein Leichtfahrzeug mit Versicherungskennzeichen sowie ein Motorroller stehen. Personen, die im Umfeld des Tatortes Verdächtiges beobachtet haben, insbesondere im Zusammenhang mit den genannten Fahrzeugen, werden gebeten, sich unter Tel. 07522/984-0 zu melden.

Kißlegg

Steuergeräte an Lkw manipuliert

Strafrechtliche Konsequenzen kommen sowohl auf einen 61-jährigen als auch auf einen 51-jährigen Lkw-Fahrer zu, welche ihre Steuergeräte manipuliert und dadurch die Abgasreinigung ihrer Fahrzeuge außer Funktion gesetzt haben. Der 51-Jährige erzielte durch die Manipulation ebenfalls eine höhere Leistung an seinem Lkw. Die beiden Manipulationen kamen bei einer Routinekontrolle der Verkehrspolizei Kißlegg am Donnerstagabend kurz vor 20 Uhr und in der Nacht gegen 00.30 Uhr auf der A 96 zutage. Die Beamten untersagten beiden Lkw-Fahrern die Weiterfahrt und beschlagnahmten das jeweilige Motorsteuergerät zur Vorlage bei einem Gutachter. Der 51-Jährige, der keinen Wohnsitz in Deutschland hat, musste mehrere tausend Euro Sicherheitsleistung hinterlegen. Beide Lkw-Fahrer werden nun wegen Fälschung beweiserheblicher Daten bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Leutkirch

Parkenden Pkw beschädigt

Offenbar mutwillig hat ein unbekannter Täter zwischen Mittwoch, 18 Uhr, und Donnerstag, 12.45 Uhr, einen in der Hauptstraße auf einem Privatparkplatz abgestellten und nicht zugelassenen Pkw beschädigt. Durch Einschlagen mehrerer Scheiben und das Zerkratzen der Fahrerseite entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Das Polizeirevier Leutkirch ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet Personen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, sich unter Tel. 07561/8488-0 zu melden.

Aitrach

Autofahrer prallt gegen Hauswand und Wärmepumpe

Leichte Verletzungen hat sich ein 19-jähriger Daimler-Fahrer am heutigen Freitag bei einem Verkehrsunfall in der Hauptstraße zugezogen. Mutmaßlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam der junge Mann, der von Marstetten kommend in Richtung Stadtmitte fuhr, gegen 5.30 Uhr in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab und prallte dort gegen eine Hauswand und eine Wärmepumpe. Der Fahrer wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Das Auto des 19-Jährigen, an dem Sachschaden in bislang nicht bekannter Höhe entstand, musste abgeschleppt werden. Die Wärmepumpe am Haus wurde durch den Unfall zerstört.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell