POL-RT: Suchmaßnahmen am Aileswasensee in Neckartailfingen

Reutlingen (ots)

Neckartailfingen (ES): Suchmaßnahmen am Aileswasensee (Zeugenaufruf)

Am Sonntagmittag ist es in Neckartailfingen zu einer größeren Suchaktion nach einer Person gekommen. Gegen 14.30 Uhr wurde eine männliche Person im Aileswasensee durch bereits anwesende Übungskräfte der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft DLRG beobachtet, wie sie auf die Wasseroberfläche schlug und mit den Armen ruderte. Anschließend blieb die Person verschwunden. Es wurde von einem Badeunfall ausgegangen und weitere Rettungskräfte, darunter auch die Polizei, nachgefordert. Mehrere Stunden wurde mit einem Großaufgebot von DLRG, der Feuerwehr und des Rettungsdienstes vergeblich nach der untergegangenen Person gesucht. Insgesamt waren 38 Kräfte des DLRG, 30 Angehörige der Feuerwehr, drei Personen vom Rettungsdienst und mehrere Streifenwagenbesatzungen vor Ort. Es wurde mit Booten, Sonargeräten und Tauchern nach dem Schwimmer gesucht. Ein Polizeihubschrauber unterstützte aus der Luft und überprüfte den See. Seitens der Rettungskräfte wurden alle erforderlichen Maßnahmen getroffen. Schlussendlich konnte keine Person aufgefunden werden, weshalb der See zunächst bis Mittwoch den 11.06.2025 gesperrt bleibt. Weitere Suchmaßnahmen durch das DLRG werden in dieser Zeit durchgeführt. Zeugen, die Hinweise zu diesem Vorfall geben können oder Personen, die zu dieser Zeit im See geschwommen sind, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Nürtingen unter Tel.: 07022/92240 zu melden.

