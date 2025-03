Borken (ots) - Tatort: Borken, Butenwall; Tatzeit: zwischen 14.03.2025, 20.00 Uhr und 15.03.2025, 03.00 Uhr; Unbekannte Täter verkratzten in der Nacht zum Samstag den Lack von vier geparkten Autos in einer Tiefgarage am Butenwall. Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu diesen Straftaten machen oder hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte an die Kripo in Borken (Telefon 02861 / 900-0). (mh) Kontakt ...

