Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Mann nach sexueller Belästigung in Gewahrsam, Autofahrer nach Sturz von Radfahrer gesucht und Verkehrsunfall

Hohenlohekreis (ots)

Künzelsau: Sexuelle Belästigung in Parkhaus - Täter in Gewahrsam genommen

Am Samstagabend kam es im Parkhaus eines Supermarktes in der Künzelsauer Bergstraße zu zwei Fällen von sexueller Belästigung. Ein stark alkoholisierter Mann bedrängte gegen 21 Uhr zunächst eine Frau und versuchte, sie zu berühren. Als ein Begleiter der Frau eingriff und den Tatverdächtigen beiseite drängte, drohte dieser dem Mann. Wenig später griff der 40-Jährige eine weitere Frau an, umklammerte sie von hinten und berührte ihre Brüste. Der Mann konnte von Zeugen überwältigt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,7 Promille. Der Täter wurde in Gewahrsam genommen und hat nun mit einer Anzeige wegen sexueller Belästigung zu rechnen.

Forchtenberg: Radfahrer stürzt nach Überholmanöver- Zeugen gesucht

Am Samstagvormittag kam es auf der Kreisstraße 2348 bei Forchtenberg zu einem gefährlichen Vorfall zwischen einem Pkw und einem Radfahrer. Der Fahrer eines Audi soll den Radfahrer gegen 11:30 Uhr von Metzdorf in Fahrtrichtung Wohlmuthausen in einer scharfen Kurve mit einem Abstand von weniger als einem Meter überholt haben. Kurz danach habe der Autofahrer stark gebremste, sodass der Radfahrer ausweichen musste, dabei stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog. Der Autofahrer sei danach einfach weitergefahren, ohne sich um den verletzten Radfahrer zu kümmern. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07940 9400 beim Polizeirevier Künzelsau zu melden.

Ingelfingen: Pkw überschlägt sich - Fahrer schwer verletzt

Am frühen Samstagmorgen ereignete sich auf der Kreisstraße 2381 bei Ingelfingen ein schwerer Unfall. Ein 20-Jähriger kam mit seinem Ford Fiesta gegen 5 Uhr, vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit und Alkoholbeeinflussung, mit seinem Auto von der Fahrbahn ab, überschlug sich und prallte gegen einen Baum. Der Fahrer wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Der junge Mann erlitt schwere Verletzungen und wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Da starker Alkoholgeruch in seiner Atemluft wahrgenommen werden konnte, wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein beschlagnahmt.

Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Kanal: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell