Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Falsche Telekom-Mitarbeiter erbeuten Schmuck zweier Senioren - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Am Dienstag (17. Juni 2025) klingelten zwei Männer gegen 11:30 Uhr an der Tür einer 78-jährigen Krefelderin und gaben an, Mitarbeiter eines Telekommunikationsunternehmens zu sein. Unter dem Vorwand, den Fernseher auf Störungen überprüfen zu müssen, verschafften sie sich Zutritt zu ihrer Wohnung in Dießem/Lehmheide. Die Seniorin versuchte zeitgleich, telefonisch ihre Schwester zu erreichen, die im selben Haus wohnt, um sie um Unterstützung zu bitten. Dabei ließ sie die Männer kurzzeitig unbeobachtet. Ein Mann betrat daraufhin unbemerkt das Schlafzimmer, und danach verließen beide fluchtartig die Wohnung. Die 78-Jährige bemerkte erst dann, dass ein Schmuckkasten samt Schmuckstücken entwendet worden war. Beide Männer hatten laut der Seniorin ein europäisches Erscheinungsbild und waren etwa 40 Jahre alt. Der erste Mann hatte eine kräftige Statur, trug kurze dunkelblonde Haare und war circa 1,85 Meter groß. Der zweite Tatverdächtige hatte eine schlanke Statur, war 1,75 bis 1,80 Meter groß und hatte kurze braunblonde Haare. Eine ähnliche Tat wurde der Polizei am selben Tag gegen 11 Uhr gemeldet. Hier verschafften sich die Männer, auf die die oben genannte Beschreibung passt, ebenfalls Zutritt zu einer Wohnung eines 74-jährigen Mannes auf dem Frankenring. Auch hier gaben sie sich als Mitarbeiter einer Telekommunikationsfirma aus. Die Betrüger erbeuteten ebenfalls Schmuck aus einem Schmuckkasten im Schlafzimmer.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter hinweise.krefeld@polizei.nrw.de oder unter 02151-6340 zu melden. (102)

