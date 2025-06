Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Nach Zeitungsannonce: Reinigungskräfte bestehlen Seniorin

Krefeld (ots)

Eine 84-Jährige suchte über eine Zeitungsannonce eine "Haushalts- und Putzhilfe". Am darauffolgenden Tag (15. Juni 2025) meldete sich telefonisch eine Frau bei der Seniorin und vereinbarte mit ihr einen Vorstellungstermin. Gegen 17 Uhr erschien die angebliche Reinigungskraft samt einer Begleitung, die sie als ihre Schwester vorstellte, an der Wohnanschrift. Die beiden Frauen begannen unverzüglich ohne Absprache mit den vermeintlichen Reinigungsarbeiten. Als die Damen wenig später die Wohnung verließen, bemerkte die Seniorin, dass Bargeld, eine Debitkarte, eine Uhr und eine Silbermünze entwendet worden waren. Die 84-Jährige beschrieb die erste Frau als 30 bis 35 Jahre alt und 1,65 bis 1,70 Meter groß. Sie hatte schulterlanges blondes Haar und sprach akzentfrei Deutsch. Die zweite Frau hatte ein ähnliches Erscheinungsbild und wirkte insgesamt etwas jünger.

Die Polizei rät:

- Seien Sie vorsichtig bei Fremden: Lassen Sie Fremde nur in die Wohnung, wenn Sie sich sicher sind, um wen und welches Anliegen es sich handelt (Firmenausweis, Ausweis oder Gewerbeschein zeigen lassen, Rückruf beim Auftraggeber/Unternehmen etc.). Im Zweifel bestellen Sie diese unbekannte Person zu einem späteren Zeitpunkt wieder, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist. - Wehren Sie sich energisch gegen zudringliche Besucher, sprechen Sie sie laut an oder rufen Sie um Hilfe. - Treffen Sie mit Nachbarn, die tagsüber zu Hause sind, die Vereinbarung, sich bei unbekannten Besuchern an der Wohnungstür gegenseitig Beistand zu leisten. - Geben Sie in einer Zeitungsannonce so wenig wie möglich über sich preis und vermeiden Sie Angaben zu Ihrem Alter oder ob sie alleine leben.

(101)

