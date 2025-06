Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Verdächtiges Ansprechen von Kindern - 35-Jähriger in Untersuchungshaft| Gemeinsame Pressemitteilung von Polizei Krefeld und Staatsanwaltschaft Krefeld

Krefeld (ots)

Am Sonntag (15. Juni 2025) sprach ein 35-Jähriger Mann drei Kinder im Umfeld der Johannes-Blum-Straße an und bot ihnen Geld an, wenn sie ihren Genitalbereich für ihn entblößen. Ohne der Aufforderung nachzukommen, entfernten sich die Kinder. Die verständigte Polizei traf den Mann kurze Zeit später vor Ort an und nahm ihn vorläufig fest. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Krefeld hat der Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Krefeld heute einen Haftbefehl wegen des Tatvorwurfs des versuchten sexuellen Missbrauchs von Kindern erlassen. Weiterführende Auskünfte werden - zumindest derzeit - aus ermittlungstaktischen Gründen nicht erteilt.

