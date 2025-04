Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Präsenzkonzept Innenstadt: Sondereinsatz führt zu drei Strafanzeigen wegen Drogenhandels und einer Festnahme

Krefeld (ots)

Am Mittwoch (23. April 2025) führte die Polizei Krefeld mit zivilen und uniformierten Kräften erneut einen Sondereinsatz im Rahmen des "Präsenzkonzeptes Innenstadt" durch. In enger Zusammenarbeit mit der Bundespolizei und dem Kommunalen Ordnungsdienst wurde schwerpunktmäßig rund um den Hauptbahnhof und das Hansa-Centrum kontrolliert. Im Ergebnis wurden drei Strafanzeigen wegen illegalen Handels mit Betäubungsmitteln und zwei weitere Anzeigen wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz gefertigt. Bei einem der Drogenhändler besteht zudem der Verdacht des illegalen Aufenthalts in der Bundesrepublik Deutschland, so dass der 33-Jährige vorläufig festgenommen wurde. Auch in Zukunft wird es weitere gemeinsame Kontrollen dieser Art geben. (66)

