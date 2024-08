Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Illegale Selbstbedienung

Suhl (ots)

Am Abend des 10.08.2024, gegen 21:20 Uhr, versuchten drei männliche Jugendliche in Zella-Mehlis, Hauptstraße 85, ihren Hunger an einem Snackautomaten zu stillen. Vermutlich hatten sie aber das nötige Kleingeld nicht zur Hand, so dass sie den Automaten schüttelten und mit Tritten bearbeiteten. Hierdurch fiel die Ware in den Ausgabeschacht und konnte so durch die Täter "herausgefischt" werden.

Sollten Sie sachdienliche Hinweise zu den drei männlichen Jugendlichen geben können, melden Sie sich bitte beim Inspektionsdienst Suhl unter der Telefonnummer: 03681/369-0.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell