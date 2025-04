POL-KR: Autofahrer flüchtet vor Polizeikontrolle - Zeugen gesucht

Krefeld (ots) - Am Donnerstagabend (17. April 2025) kam es gegen 19:50 Uhr auf dem Dießemer Bruch in Höhe einer Fast-Food-Filiale zu einem Verkehrsunfall. Beim Wechseln des Fahrstreifens kollidierten zwei Pkw, die in Richtung Untergath unterwegs waren. Im Anschluss entfernte sich einer der Beteiligten unerlaubt und mit augenscheinlich überhöhter Geschwindigkeit von ...

mehr