Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Polizei ermittelt nach Körperverletzungsdelikt
Nottertal-Heilinger Höhen (ots)
Nach einer gefährlichen Körperverletzung, die sich in einer Gemeinschaftsunterkunft ereignete, hat die Polizei im Unstrut-Hainich-Kreis die Ermittlungen aufgenommen. Bisherigen Erkenntnissen zufolge hatten sich zwei Tatverdächtige im Alter von 20 und 21 Jahren gewaltsam Zutritt in eine Wohnung verschafft. Anschließend attackierten sie den 30-jährigen Geschädigten, wobei sie auch Pfefferspray zum Einsatz gebracht haben sollen. Der 30-Jährige erlitt leichte Verletzungen, die im Krankenhaus behandelt werden mussten. Die Hintergründe der Tat sind gegenwärtig noch unklar.
