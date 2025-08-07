Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Polizei ermittelt nach Körperverletzungsdelikt

Nottertal-Heilinger Höhen (ots)

Nach einer gefährlichen Körperverletzung, die sich in einer Gemeinschaftsunterkunft ereignete, hat die Polizei im Unstrut-Hainich-Kreis die Ermittlungen aufgenommen. Bisherigen Erkenntnissen zufolge hatten sich zwei Tatverdächtige im Alter von 20 und 21 Jahren gewaltsam Zutritt in eine Wohnung verschafft. Anschließend attackierten sie den 30-jährigen Geschädigten, wobei sie auch Pfefferspray zum Einsatz gebracht haben sollen. Der 30-Jährige erlitt leichte Verletzungen, die im Krankenhaus behandelt werden mussten. Die Hintergründe der Tat sind gegenwärtig noch unklar.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell