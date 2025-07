Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Kind von Auto angefahren - Zeugenaufruf und Geschädigter gesucht

Mannheim (ots)

Am Donnerstag kam es im Bereich der Kreuzung Speyerer Straße/ Steubenstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Kind und einem Auto.

Nach aktuellem Ermittlungsstand war ein grauer Ford um kurz nach 18 Uhr auf der Speyerer Straße in Richtung Neckarauer Straße unterwegs. An der Ampel an der Haltestelle Markuskirche missachtete das Auto das Rotlicht. Infolgedessen kam es zur Kollision mit einem Jungen auf einem Fahrrad, welcher von der Steubenstraße kommend, die Speyerer Straße von rechts nach links querte. Das Vorderrad des Fahrrads stieß dabei gegen die rechte Beifahrerseite des Ford. Das Kind stürzte zu Boden, konnte dann aber ohne fremde Hilfe aufstehen. Scheinbar unverletzt hob es sein Fahrrad auf und lief auf den Gehweg. Laut einer Zeugin stand der Junge sichtlich unter Schock. Nach dem Unfall fuhr der Fahrer oder die Fahrerin des Autos einfach weiter. Die Personalien des Kindes stehen bislang nicht fest. Es soll sich um einen Jungen im Alter von ungefähr 12 Jahren handeln. Er wird als groß und schlank beschrieben. Weitere Details, beispielsweise zur Kleidung oder dem Fahrrad, sind nicht bekannt. Der Verkehrsdienst Mannheim ermittelt nun wegen Unfallflucht und des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, oder die Eltern des Jungen, werden gebeten, sich beim Verkehrsdienst Mannheim unter der Telefonnummer 0621/ 174-4222 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell