POL-MA: Mannheim: Verkehrsunfall auf Neckarauer Übergang führt zur Verkehrsbeeinträchtigung - Pressemitteilung Nr. 1

Mannheim (ots) - Am Freitagnachmittag wurde ein 21-Jähriger von einer Polizeistreife kontrolliert. Hierbei stellte sich heraus, dass er mit einem E-Scooter unterwegs war, nach welchem gefahndet wurde. Gegen 15 Uhr wurde eine Polizeistreife auf den E-Scooter-Fahrer aufmerksam, da an dem Fahrzeug, mit dem er in der Böckstraße unterwegs war, kein Kennzeichen angebracht war. Im Rahmen der anschließend durchgeführten ...

mehr