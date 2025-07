Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Polizei beschlagnahmt Marihuana-Aufzuchtanlage im Keller eines Mehrfamilienhauses

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) In der Nacht zu Mittwoch, 09.07.2025, haben Einsatzkräfte der Polizei Hildesheim in einem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Hildesheimer Weststadt eine Cannabis-Aufzuchtanlage beschlagnahmt.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurden die Beamten gegen 01:00 Uhr wegen des Verdachts auf Entziehung elektrischer Energie zu dem Haus gerufen. Im Keller stellten die Einsatzkräfte belüftungsartige Geräusche fest, die aus einem der dortigen Kellerräume drangen. Zudem nahmen die Beamten Cannabisgeruch wahr. Das Kellerabteil wurde in der Folge durchsucht. Hierbei wurden eine voll funktionierende Aufzuchtanlage, u.a. mit sogenannten Grow-Zelten und Belüftungsmaschinen, sowie 23 Marihuanapflanzen aufgefunden und beschlagnahmt.

Am Einsatzort wurde ein 19-Jähriger angetroffen, der im Verdacht steht, Betreiber der Anlage zu sein. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Konsumcannabisgesetz eingeleitet. Darüber hinaus wird gegen ihn wegen Entziehung elektrischer Energie ermittelt, weil er im Verdacht steht, den Strom eines anderen Bewohners zum Betreiben der Anlage genutzt zu haben.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell