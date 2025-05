POL-NOM: Fahren unter Alkoholeinfluss

Northeim (ots) - Northeim, Häuserstraße/ In der Fluth, Samstag, 10.05.2025, 10.00 Uhr Northeim (pel) Am heutigen Vormittag befuhr ein 88-jähriger Northeimer mit seinem Pkw VW Golf die Häuserstraße. An der Kreuzung zur Straße In der Fluth übersah er den bevorrechtigten, von links herannahenden Pkw VW Up eines 60-jährigen Northeimers. Es kam zum Zusammenstoß im Kreuzungsbereich. Durch den Aufprall wurden der ...

mehr