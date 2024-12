POL Schwaben Nord: Fahrrad gestohlen

Augsburg (ots) - Oberhausen - Am Mittwoch (18.12.2024) entwendete ein 16-jähriger Jugendlicher Ware aus einem Supermarkt in der Donauwörther Straße. Gegen 12.00 Uhr verließ der 16-Jährige den Einkaufsmarkt mit der Ware ohne zu bezahlen. Ein Mitarbeiter beobachtete dies, hielt den Jugendlichen an und verständigte die Polizei. Die Polizei ermittelt nun wegen Ladendiebstahls gegen den 16-jährigen Jugendlichen. ...

