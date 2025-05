Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten

Northeim (ots)

Northeim, Häuserstraße/ In der Fluth, Samstag, 10.05.2025, 10.00 Uhr

Northeim (pel) Am heutigen Vormittag befuhr ein 88-jähriger Northeimer mit seinem Pkw VW Golf die Häuserstraße. An der Kreuzung zur Straße In der Fluth übersah er den bevorrechtigten, von links herannahenden Pkw VW Up eines 60-jährigen Northeimers.

Es kam zum Zusammenstoß im Kreuzungsbereich.

Durch den Aufprall wurden der 60-Jährige und seine 56-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Beide sind vorsorglich mittels RTW in ein Krankenhaus verbracht worden.

Da der Pkw VW Up durch den Zusammenstoß zur Seite kippte, musste die Fahrbahn für die Abschleppmaßnahmen temporär gesperrt werden. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 10.000 Euro.

Dem 88-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt, sein Führerschein wurde sichergestellt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell