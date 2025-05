Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: In einer Straße zwei Geldkassetten geöffnet

Northeim (ots)

Moringen OT Fredelsloh, Sollingstraße, Donnerstag, 08.05.2025, 18.30 - 19.20 Uhr

FREDELSLOH (Wol)

Am Donnerstag im Zeitraum von 18.30 - 19.20 Uhr kam es zu zwei Diebstahlsdelikten in Fredelsloh. Beide Taten fanden in der Sollingstraße statt. Dabei betrat mindestens eine unbekannte Person jeweils Hofläden bzw. Verkaufshäuschen und öffnete gewaltsam die dort befindlichen Geldkassetten.

Aufgrund der örtlichen Nähe wird ein Tatzusammenhang nicht ausgeschlossen. Insgesamt wurde Bargeld zwischen 150 - 200 Euro gestohlen.

Zeuginnen und Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Northeim unter 05551 - 91480.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell