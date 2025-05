Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Fünf versuchte Einbrüche in Einbeck

Northeim (ots)

Einbeck, Lise-Meitner-Straße, Negenborner Weg & Max-Planck-Straße, Dienstag, 06.05.2025 bis Mittwoch, 07.05.2025, 06.30 Uhr

EINBECK (Wol)

Im Zeitraum von Dienstag bis Mittwoch ca. 06.30 Uhr kam es zu insgesamt fünf versuchten Einbrüchen in drei Einbecker Straßen (Lise-Meitner-Straße, Negenborner Weg & Max-Planck-Straße), welche sich in unmittelbarer Nähe zueinander befinden. Der Beginn und das jeweilige Ende der Tatzeiträume wurde unterschiedlich angegeben. Die erste Meldung über eine Tat erreichte die Polizei am Mittwoch gegen 06.30 Uhr.

Bei drei Taten wurde versucht, in eine Garage einzubrechen. Bei einer der drei Taten wurde zudem über die Terrassentür versucht, in das Einfamilienhaus zu gelangen. Bei den weiteren beiden Versuchstaten wurde versucht in Gartenhütten zu gelangen.

Es kam zu einem Gesamtschaden von ca. 3.000 Euro.

Durch bisher eingegangene Hinweise wird davon ausgegangen, dass drei jüngere Personen für die Taten infrage kommen könnten. Die Personen waren dunkel gekleidet. Weitere Beschreibungen zu den Personen liegen nicht vor. Auch keine weitere Eingrenzung des möglichen Alters der Personen.

Zeuginnen und Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Einbeck unter 05561 31310.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell