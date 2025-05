POL-NOM: Pedelec aus Garage gestohlen

Northeim (ots) - Northeim, Zwinger, Dienstag, 06.05.2025, 09.35 Uhr NORTHEIM (Wol) Am Dienstag gegen 09.35 Uhr befuhr eine 64-jährige Northeimer die Bahnhofstraße in Richtung "Am Münster" und beabsichtigte nach rechts in die Straße "Zwinger" einzubiegen. Dabei übersah sie einen 49-jährigen Northeimer mit seinem elektronischen Krankenfahrstuhl. Durch den erfolgten Zusammenstoß verletzte sich der 49-Jährige leicht ...

