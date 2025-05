Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Ohne Versicherung mit dem E-Scooter unterwegs

Einbeck (ots)

Dassel (Kr.) Freitag, 09.05.2025; 16:00 Uhr

Am Freitagnachmittag, den 09.05.2025, fiel einer Polizeistreife ein junger E-Scooter-Fahrer in der Bahnhofstraße auf, an dessen Fahrzeug kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Bei der anschließenden Kontrolle des aus Deensen stammenden Fahrers konnte festgestellt werden, dass für seinen E-Scooter kein Versicherungsschutz besteht. Ein Eigentumsnachweis für das Fahrzeug konnte der Kontrollierte ebenfalls nicht erbringen. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und sein Scooter bis zum Nachweis des Eigentums sichergestellt.

