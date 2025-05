Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Pedelec-Fahrerin übersehen

Northeim (ots)

Northeim, Rückingsallee / Schlachthausweg, Donnerstag, 08.05.2025, 14.20 Uhr

NORTHEIM (Wol)

Am Donnerstag befuhr eine 70-jährige Northeimerin mit einem Auto den Schlachthausweg in Richtung Rückingsallee. An der Rückingsallee angekommen, übersah sie eine von links kommende Pedelec-Fahrerin. Durch den Zusammenstoß stürzte die 68-jährige Northeimerin und verletzte sich leicht.

Nach einer Erstbehandlung vor Ort wurde die 68-Jährige in ein Krankenhaus gebracht.

Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 550 Euro.

