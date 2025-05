POL-PPRP: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Frankenthal (ots) - Am Mittwoch (07.05.2025), zwischen 7:30 und 18:30 Uhr, brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Dietrich-Bonhoeffer-Straße in Frankenthal ein und entwendeten Schmuck. Wer hat die Tat beobachtet und kann Hinweise auf die Täter geben? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen. ...

