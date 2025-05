Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Taser-Einsatz bei Widerstand

Ludwigshafen (ots)

Am Montagnachmittag (05.05.2025) gegen 14:30 Uhr wurde der Polizei in Ludwigshafen eine pöbelnde Person auf einem Lehrerparkplatz in der Prälat-Walzer-Passage gemeldet. Bei Eintreffen der Polizeikräfte verhielt sich der Mann, ein 33-Jähriger, unmittelbar renitent und aggressiv gegenüber diesen. Der 33-Jährige, der sich augenscheinlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, sollte einer Identitätsfeststellung unterzogen und aufgrund seines aggressiven Auftretens hierzu gefesselt werden. Da er sich jedoch weiterhin nicht beruhigen ließ und sich körperlich zur Wehr setzte, setzten die Polizeikräfte schließlich auch das Distanzelektroimpulsgerätes (sogenannter Taser) ein und zeichneten den Einsatz mittels Bodycam auf. Der Mann beruhigte sich schließlich und kam den Aufforderungen der eingesetzten Beamten nach. Während der Fahrt zur Dienststelle beleidigte der Mann die eingesetzten Polizeikräfte massiv. Zur Beweissicherung im folglich eingeleiteten Strafverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen. Die Polizeikräfte blieben unverletzt.

Das DEIG ist seit November 2018 als Einsatzmittel für den Streifendienst der Polizei Rheinland-Pfalz nach einem einjährigen Pilotprojekt freigegeben. Im Rahmen der vergangenen Evaluationen konnten durchweg positive Ergebnisse festgestellt werden. So kommt das DEIG im polizeilichen Alltag in zahlreichen Fällen zur Anwendung. In den meisten dieser Fälle genügt jedoch die alleinige Androhung des DEIG zur Herstellung einer Kooperationsbereitschaft des polizeilichen Gegenübers, so dass ein tatsächlicher Einsatz des DEIG oftmals gar nicht erfolgen muss.

Die Polizei duldet keine Gewalt. Nicht gegen Bürgerinnen und Bürger und auch nicht gegen Polizeikräfte. Jedwede Gewaltanwendung wird strafrechtlich verfolgt! Bei einer Widerstandhandlung drohen dem Täter bis zu drei Jahre Freiheitsstrafe oder eine Geldstrafe.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell