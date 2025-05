POL-PPRP: Motorroller gestohlen

Ludwigshafen (ots) - Ein 36-jähriger Autofahrer wurde am Dienstagnacht (06.05.2025, 23:40 Uhr) von einer Polizeistreife in der Brunckstraße kontrolliert. Der 36-Jährige war nicht im Besitz eines Führerscheins. Zudem waren an dem Auto Kennzeichen eines anderen Autos angebracht. Das mitgeführte Auto wurde im Anschluss sichergestellt, da der 36-Jährige bereits in der Vergangenheit mehrmals wegen Fahren ohne ...

mehr