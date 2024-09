POL-HR: Jesberg - Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 29.08.2024: Guxhagen Tatzeit: bis Mittwoch, den 28.08.24; 19:00 Uhr Unbekannte brachen in den vergangenen Tagen in ein Wohnhaus in der Tunnelstraße in Guxhagen ein. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hebelten die unbekannten Täter zunächst ein Kunststofffenster des Wohnhauses auf und verschafften sich so Zutritt zum Objekt. Im Innenbereich des Wohnhauses wurden mehrere Räumlichkeiten nach ...

mehr