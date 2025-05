Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbruchsspuren festgestellt

Ludwigshafen (ots)

Merkwürdige Beschädigungen an seiner Wohnungseingangstür stellte ein 42-Jähriger am Dienstag (06.05.2025) in der Steiermarkstraße fest. Am Morgen gegen 05:00 Uhr habe er zudem seltsame Geräusche an der Wohnungstür vernommen, sich jedoch zunächst nichts dabei gedacht. Erst später musste er einen Einbruchsversuch feststellen und informierte die Polizei. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen ist es bei einem bloßen Einbruchsversuch geblieben, sodass nichts gestohlen wurde.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Die Mehrzahl aller Einbrüche wird von Gelegenheitstätern verübt, wobei meist einfaches Hebelwerkzeug zum Öffnen von Fenstern und Türen verwendet wird. Aus diesem Grund können bereits die nachfolgenden Maßnahmen helfen, einen Einbruch zu verhindern:

Schließen Sie ihre Haus- bzw. Wohnungstür ab!

Achten Sie darauf, dass die Hauseingangstür des Mehrfamilienhauses hinter Ihnen richtig schließt!

Verschließen Sie immer Fenster, Balkon- und Terrassentüren!

Verstecken Sie ihren Schlüssel niemals draußen!

Wechseln Sie bei Verlust des Haustürschlüssels den Schließzylinder aus!

Achten Sie auf Fremde auf Nachbargrundstücken oder in Wohnanlagen!

Benachrichtigen Sie bei verdächtigen Beobachtungen sofort die Polizei!

Geben Sie keine Hinweise auf Abwesenheit in sozialen Netzwerken!

Informationen zum Thema Einbruchschutz finden Sie auf den nachfolgenden Internetseiten: www.polizei-beratung.de (Polizeiliche Kriminalprävention der Länder und des Bundes); www.k-einbruch.de (Eine Initiative Ihrer Polizei und der Wirtschaft)

