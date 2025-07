POL-HI: Landwirtschaftlicher Anhänger kippt um - Verkehrsunfall mit lang anhaltenden Bergungsmaßnahmen (Zeugenaufruf)

Polizeiinspektion Hildesheim

Landwirtschaftlicher Anhänger kippt um - Verkehrsunfall mit lang anhaltenden Bergungsmaßnahmen (Zeugenaufruf)

Hildesheim

BOCKENEM/VOLKERSHEIM (erb). Am 08. Juli 2025, gegen 21:35 Uhr, kam es zu einem schadensträchtigen Verkehrsunfall in der Straße "Am Krohm" in 31167 Bockenem, Ortsteil Volkersheim. Ein Unfallbeteiligter entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Die Bergungsmaßnahmen dauerten bis in die Nacht hinein.

Vorliegenden Erkenntnissen zufolge befuhr ein landwirtschaftliches Gespann, bestehend aus einem Ackerschlepper und einem Spezialanhänger für Pflanzenschutzmittel, die Straße aus Richtung Ortsmitte kommend.

Zum Unfallzeitpunkt kam dem 64-jährigen Landwirt ein Pkw entgegen, der an einem weiteren, parkenden Pkw vorbeifuhr. Im Zuge des Vorbeifahrens kam der Pkw dem Landwirt auf seiner Fahrspur entgegen. Um einen Zusammenstoß mit dem Pkw zu verhindern, musste der Landwirt nach rechts ausweichen. Hierbei kam er mit seiner Fahrzeugkombination zum Teil von der Fahrbahn ab. Der Anhänger kollidierte dadurch mit einem größeren Begrenzungsstein, der sich neben der Fahrbahn befand. Durch die Kollision kippte der Anhänger um. Er fiel auf einen Zaun sowie einen Netzverteilerkasten. Die genaue Schadenssumme steht derzeit noch nicht fest, dürfte aber erheblich sein.

Durch den Unfall wurde der Pflanzenschutzmittelbehälter des Anhängers beschädigt, sodass eine kleinere Teilmenge des geladenen Fungizids auslief. Die alarmierten Feuerwehrkräfte konnten ein weiteres Auslaufen der giftigen Flüssigkeit verhindern.

Die Bergungsmaßnahmen gestalteten sich vor Ort schwierig, sodass unter anderem ein Bergungskran angefordert werden musste. Sie dauerten bis in die Nacht hinein.

Zum Schutze der Umwelt waren neben den Freiwilligen Feuerwehren aus Volkersheim, Schlewecke, Bockenem und Mahlum auch spezialisierte Gefahrgut- und Umweltschutzkräfte der Feuerwehr vor Ort. Auch eine Mitarbeiterin der Unteren Wasserbehörde des Landkreises Hildesheim war im Einsatz. Eine Gefahr für die Bevölkerung durch die austretenden Chemikalien bestand zu keinem Zeitpunkt, Gefahren für die Umwelt konnten erfolgreich abgewehrt werden.

Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Der Pkw-Fahrer setzte seine Fahrt jedoch unerlaubt fort, ohne die Feststellung seiner Personalien zu ermöglichen. Durch die eingesetzte Funkstreifenwagenbesatzung des Polizeikommissariats Bad Salzdetfurth wurde ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. Bei dem Pkw soll es sich um einen dunklen VW Golf gehandelt haben. Weitere Informationen zum Fahrzeug und zum Fahrzeugführer liegen derzeit nicht vor. Die zuständigen Ermittler erhoffen sich Hilfe aus der Bevölkerung: Wer Angaben zum Unfallhergang oder zum flüchtigen Autofahrer machen kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 05063/9010 an die Polizei Bad Salzdetfurth zu wenden.

