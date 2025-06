Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemeldung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Sonntag, den 15.06.2025

Aurich/Wittmund (ots)

Landkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Mountainbike entwendet

Am Samstag wurde im Fischteichweg, in der Zeit zwischen 13:00 und 13:35 Uhr, ein Mountainbike entwendet. Das Fahrrad war verschlossen an einem der Fahrradständer am Caro angeschlossen. Bei dem entwendeten Fahrrad handelt es sich um ein Mountainbike der Marke KTM in den Farben schwarz-orange. Wer Hinweise auf den/die Täter geben kann wird gebeten, sich bei der Polizei Aurich unter 04941-606215 zu melden.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Fahrzeugführer war alkoholisiert Am frühen Sonntagmorgen kontrollierte eine Polizeistreife auf der Großen Mühlenwallstraße den Fahrer eines Kleintransporters aufgrund seiner durch Zeugen beobachteten, auffälligen Fahrweise. Bereits beim Herantreten an das Fahrzeug nahmen die Beamten einen deutlichen Alkoholgeruch wahr. Bei dem 27-jährigen Fahrer aus dem Landkreis Leer wurde ein Wert von über 1,3 Promille festgestellt. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt, eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein eingezogen. Er muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

Großefehn - Unfallbeteiligter wird schwer verletzt

Ein 63-jähriger Pkw-Fahrer aus Wiesmoor befuhr am Samstagnachmittag den Nordfeldweg in Richtung Postweg und kam dabei aus bisher ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der Fahrzeugführer wurde in seinem Pkw eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit werden. Ein Rettungswagen brachte den schwer Verletzten anschließend ins Krankenhaus. Das verunfallte Fahrzeug wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen und die Unfallstelle geräumt.

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Unbekannte entwenden Geldbörse

Am Samstag, um 12.45 Uhr, kam es in einem Supermarkt an der Gewerbestraße zu einem Geldbörsendiebstahl. Unbekannte Täter entwendeten im Markt aus der im Einkaufswagen abgelegten Handtasche die Geldbörse der 64-jährigen Geschädigten aus Norden. Täterhinweise liegen nicht vor. Es entstand ein Schaden im unteren dreistelligen Bereich. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Norden, 04931-9210, zu melden.

Dornum - Einbruch bei der Tourismus GmbH

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in der Hafenstraße, bei der Tourismus GmbH, zu einem Einbruch. Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam durch u.a. Aufhebeln von Fenstern und Türen Zugang zum Inneren des Gebäudes. Ob Wertgegenstände entwendet wurden, ist bisher nicht bekannt. Nach ersten Einschätzungen, verursachten die Täter einen Schaden im unteren vierstelligen Bereich. Die Polizei Norden erbittet unter 04931-9210 Hinweise zur Tat.

Verkehrsgeschehen

Dornum - Beim Rangieren Hauswand beschädigt

Am Samstag, um 12:15 Uhr, ereignete sich in der Alte-Post-Straße, auf dem Parkplatz vor einer Versicherungsagentur, ein Verkehrsunfall. Eine 59-jährige Fahrzeugführerin aus Fürth fuhr beim Rangieren mit ihrem Pkw gegen eine dortige Hauswand. Zudem wurde ein daneben geparktes Wohnmobil beschädigt. Die Fahrzeugführerin blieb unverletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich.

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen:

-Fehlanzeige-

Verkehrsgeschehen:

Esens - Zeugen zum Verkehrsunfall gesucht In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in der Norderstraße gegen 22:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Fahrer kam augenscheinlich von der Fahrbahn ab und touchierte hier mehrere Mülltonnen. Danach entfernte sich der Fahrer in unbekannte Richtung von der Unfallstelle. Durch den Zusammenstoß wurden die Tonnen sowie ein Leitpfosten beschädigt. Hinweise auf den Unfallflüchtigen nimmt die Polizei unter 04462-9110 entgegen

