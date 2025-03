Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Beim Verlassen der Autobahn Kontrolle über Pkw verloren - ein Leichtverletzter - ein Totalschaden

Freiburg (ots)

Am Montag, 17.03.2025, gegen 08.15 Uhr, verlor ein 46-jähriger Pkw-Fahrer beim Verlassen der Autobahn die Kontrolle über seinen Pkw und kam im weiteren Verlauf von der Autobahn ab. Er befuhr die Autobahn A 98 von Rheinfelden kommend in Richtung Lörrach und wollte an der Anschlussstelle Lörrach-Ost die Autobahn verlassen. Zuvor überholte er noch einen Pkw, welcher bereits die Abfahrtsspur der Anschlussstelle befuhr. Als er vor dem überholten Pkw einscherte verlor er die Kontrolle über seinen Pkw. Der Pkw kam nach links von der Fahrbahn ab und fuhr geradeaus über einen Grünstreifen in Richtung Auffahrspur zur Autobahn. Dabei überfuhr der Pkw ein Gebüsch und kollidierte zum Schluss mit der Schutzplanke der Auffahrspur. Der 46-Jährige wurde leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Der Pkw musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Von einem wirtschaftlichen Totalschaden wird ausgegangen. Die Schadenshöhe wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt.

