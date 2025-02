Polizei Wuppertal

POL-W: W Gefährliche Körperverletzung in Elberfeld - Polizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

In der Nacht zu Samstag (22.01.2025, 01:10 Uhr) griff ein Unbekannter einen 19-Jährigen an und fügte ihm leichte Verletzungen zu. Der 19-jährige Geschädigte war zu Fuß in Wuppertal-Elberfeld auf der Bundesallee in Richtung Barmen unterwegs. In Höhe des Durchgangs zwischen dem Kino und dem Pina-Bausch-Zentrum wurde er von einem unbekannten Mann auf einer ihm nicht bekannten Sprache angeschrien. Als der Geschädigte sich daraufhin umdrehte, griff der Unbekannte ihn unvermittelt an. Der Geschädigte erlitt zwei oberflächliche Verletzungen, die ihm vermutlich mit einem spitzen Gegenstand zugefügt wurden. Der Rettungsdienst brachte den 19-Jährigen in ein Krankenhaus. Der Täter soll dunkel, mutmaßlich mit einer Regenjacke, bekleidet gewesen sein. Zeugen und Hinweisgeber, die Angaben zu der Tat oder einer verdächtigen Person machen können, werden gebeten, sich unter der 0202 284 0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

